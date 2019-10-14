Kıbrıs'ta Mesut Süre

'Gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımladığı 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı stand up gösterisini KKTC'de sahneleyen Mesut Süre, Yavru Vatan'da da yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Süre, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın da katıldığı BKM Mutfak'ın Lefkoşa şubesinin açılışındaki gösterisinde gözleme dayalı yeni konularını sergilediği gösterisine bu kez Kıbrıslı seyircileri dahil etti.

Mesut Süre, Lefkoşa'da hayranlarının ilgisi ve katkısıyla keyifli bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşarken duygularını şu şekilde dile getirdi; "BKM Mutfak'ın İstanbul dışında ilk şubesi burada açıldı. Yavru Vatan'da ilk gösterim. Kıbrıslılar cana yakın sıcak insanlar. Gösterimde sohbet etme imkanı buldum. Türkiye'den gelen stand up komedyenlerine büyük ilgi duyuyorlar. Bu sezon Avrupa'daki yurttaşlarımızla da bol bol bir araya geleceğim. Bu benim için heyecan verici"