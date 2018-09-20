Yeni Ekonomi Programı’nın “Büyüme ve İstihdam” başlıklı bölümünde, önümüzdeki döneme yönelik makroekonomik politika tasarımının, iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020 yıllarında potansiyel düzeyinin altında seyredeceği, 2021 yılından itibaren ise daha güçlü bir eğilimle toparlanma sürecine gireceği bir çerçeveyi esas aldığı vurgulandı. 2018 yılından başlayarak takip eden üç yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin sırasıyla yüzde 3.8, yüzde 2.3, yüzde 3.5 ve yüzde 5.0 oranlarında büyüyeceğinin öngörüldüğü kaydedilen programda, “Konjonktürel ve yapısal politika adımlarıyla ekonominin uzun vadede güçlü bir büyüme trendine yönelmesinin bir önkoşulu olarak görülen dengelenme döneminde işsizlik oranının 2019 yılı sonunda yüzde 12.1’e yükselmesi ve dengelenme sonrası toparlanma dönemi olarak nitelenebilecek 2021 yılında ise yüzde 10.8’e gerilemesi beklenmektedir” denildi.

Programda, 2017’de yüzde 10.9 olan işsizlik oranının bu yıl yüzde 11.3’e, 2019’da yüzde 12.1’e çıkacağı, 2020’de yüzde 11.9, 2021’de de yüzde 10.8 olacağı öngörüldü. Programda, 2017’de 28.2 milyon olan istihdamın 2018’de 28.7 milyon olacağı tahmin edildi. Programda, üç yıllık program döneminde 2 milyon 275 bin ilave istihdam yaratılarak, 2021’de 30 milyon 952 bin kişilik istihdam rakamına ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

KIDEM TAZMİNATI REFORMU

Programda, istihdama yönelik politika ve tedbirler özetle şöyle sıralandı:

- Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

- Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacak.

- Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek.

- Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik olarak, veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, kayıt dışılığın yaygın olduğu se ktörler öncelikli olmak üzere, yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapılacak ve teknolojik altyapının entegrasyonu sağlanarak denetim sistemleri etkinleştirilecek.

- İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak.

- Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacak. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş - yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacak. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacak.

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