Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 11:00'da Dolmabahçe'de açıklayacağı Orta Vadeli Program (OVP) toplantısı öncesi basın mensupları ve katılımcılar sürprizle karşılaştı.

Hazırlanan sunum ekranında programın isminin Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak değiştiği görüldü.

OVP, 5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde hazırladığı iki yıllık bir programdı.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ise 2019-2021 yılları arasını kapsayan 3 yıllık bir program olacak. YEP'in ana teması dengelenme, disiplin ve değişim olacak

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