Orta Vadeli Program (OVP), 20 Eylül'de açıklanacak. Peki piyasaların ve ekonomi çevrelerinin merakla beklediği OVP nedir?

OVP, 5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde hazırladığı iki yıllık bir belge olarak biliniyor.

Programın yayımlanmasıyla birlikte hem 2018 yılına ilişkin revize rakamlar hem de 2019 yılı hedefleri ortaya çıkacak. Geçen yıl yayımlanan 2018-2020 yıllarını kapsayan OVP’de büyüme hedefi bu yıl ve 2019, 2020 yılları için yüzde 5.5 olarak belirlenmişti. Enflasyon tahmini ise 2018 yılı için yüzde 7, 2019 için 6 ve 2020 yılı için de yüzde 5 olarak açıklanmıştı. Yeni yayımlanacak olan OVP 2019-2021 dönemini kapsayacak.

OVP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 21 Eylül saat 11:00'da Dolmabahçe'de düzenlenecek toplantıyla Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacak.

Çok daha güçlü, çok boyutlu, sadece hazine merkez maliye paydaşlarının değil, ekonomistlerin ve farklı kesimlerin de olduğu, çok daha gerçek ayakları sağlam yere basan bir OVP’den bahsediyoruz. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız. Bu zamana kadar ki hiçbir OVP'ye benzemeyen bir Orta Vadeli Plan açıklamış olacağız. Bu OVP ile çok sağlam bir ekonomik dönüşüm sağlamış olacağız Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

BAKAN ALBAYRAK İPUÇLARINI VERMİŞTİ

Bakan Albayrak, 9 ağustos tarihindeki yazılı açıklamasında bazı OVP çerçevesine ilişkin bazı ipuçları da vermişti. Buna göre cari açığın yüzde 4 civarında dengeleneceğini, kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programının devam edeceğini ve bütçe açığının yüzde 1.5’larda sınırlandırılacağını bildirmişti. 2018 yılının geri kalan bölümünde üzerinde çalışılan 35 milyar liralık tasarruf ve gelir arttırıcı önlem ile faiz dışı fazlanın 5 milyar lira olması hedeflerini de sıralamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ise “OVP sayesinde son dönemde maruz kaldığımız ekonomik saldırıyla oluşan kırılganlıklar, engeller ve engebeleri ustaca aşan ve geride bırakan bir yol haritası ortaya konulacağına eminiz. OVP'nin reel sektörü göz ardı eden değil, reel sektörün ve piyasaların ihtiyaçlarını nitelikte hazırlandığından da zerrece şüphemiz bulunmuyor. Dolayısıyla tüm bu unsurları içeren OVP, bugün yaşadığımız süreci oldukça olumlu yönde etkileyecektir.” diyor.

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