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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlıyor. ABD ile ilişkilerde gelinen son durum ve ilişkilerin ekonomiye etkisi... Enflasyonla mücadelede yol haritası ne olacak? Ekonomide yeni dönem nasıl şekillenecek?

03.08.2018 - 11:12 | Güncelleme:

Albayrak'ın katıldığı NTV yayınında yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle: 

- (ABD ile yaptırım krizi)  Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerledirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım.

- ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış. 

- Biz yeni dönemdeki süreçle alakalı günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmemiz lazım. Çok güçlü bir süreci başlattık. İnşallah çok daha farklı bir süreci ortaya koyacağımızı söyledik.

- Nitekim bu hafta OVP sürecini başlattık. Güncel ve gündelik dalgalanmalarla yaşayan değil. Ülkede bir sistem ve bir ekonomik dönüşüm var.

- Günlük söylemlere dayalı, provokatif bilgilere dayalı değil, devlet ciddiyetinin ortaya koyacağı süreçlerle ortaya koymak lazım.

İPLER HİÇBİR ZAMAN KOPMAZ

- Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil. Aynı evin içinde iki kardeş bile, 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar.

- Her koşula da hazır olmak zorundayız. Bundan yana sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan 5 dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu; yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım.

- Çok net söyleyeyim, hedeflenen OVP programı eylülde başlıyor

- Sermaye piyasaları ile ilgili çok güçlü adımlar atacağız. Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir ülke.

- Bugün itibari ile hayata geçmeye başladı. Enflasyona yönelik sağlam adımlar attık bu ay ve bundan sonraki aylarda daha somut şekilde belirecek.

- Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Faizlerin aşağı indiğini önümüzdeki dönem göreceğiz

- Ekonomi dediğimiz ilimin yüzde 50'sinden fazlası sosyoloji. Merkez Bankası'nın haklı çıktığı bir resim var. Merkez Bankası para politikası dışında mali politikaları görmemiz lazım diyor. 2019'da enflasyonda tek hanelileri göreceğiz. Güçlü somut adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz. Bugün ve yarınla ilgili tespitte bulunmak zorunda değilim.

- Eylül ayında program açıklandığında, herkes çok daha sağlam büyüme odaklı, altı daha güçlü bir ekonomik dönüşüm süreci görecek

- Eylülde bugüne kadar görülmemiş bir program açıklanacak.  Eylül ayında program açıklandığında bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen bir dönüşümü görecek herkes. 

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Yorumlar 15
  • Misafir 2 dakika önce
    Yemin ederim, milletin aklıyla dalga geçiyor. iyidir,iyidir hak ediyoruz hemde sonuna kadar
  • Misafir 7 dakika önce
    Avut avut sen inanan vardır sana
  • Misafir 11 dakika önce
    dolar 5 tl euro 6 ya gidiyor vede 450 milyar dolar dış borç var bunun kısa vadeli olanı 160 milyar dolar
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