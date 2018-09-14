Avdagiç, İTO'nun eylül ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, son aylarda alttan alta bazı çevrelerin Uluslararası Para Fonu (IMF) ismini dillendirmeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin IMF'den öğreneceği hiçbir şey kalmadığını vurgulayan Avdagiç, "Türkiye, sıkıntılı süreçler dahil artık kendi çıpasını oluşturabilecek yetkinliktedir. Sıkıntıya düşünce IMF'ye gideceksin gibi söylemlerin devri artık kapanmıştır. Ekonomik saldırıyla başlayan süreçte de durum aynen böyledir. Biz tespitlerimizi doğru yapıp, kaynağı doğru oluşturduktan sonra, her türlü zor durumu bertaraf edecek güçte ve birikimdeyiz." diye konuştu.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, OVP'nin 20 Eylül'de açıklanacağını bildirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en özgün çıpalarından biri OVP olacaktır. OVP sayesinde son dönemde maruz kaldığımız ekonomik saldırıyla oluşan kırılganlıklar, engeller ve engebeleri ustaca aşan ve geride bırakan bir yol haritası ortaya konulacağına eminiz. OVP şemsiyesi, tüm ekonomik aktörlerin altında güvenle yer alacağı büyüklükte olacaktır. Ayrıca, inanıyoruz ki program günü birlik kararlardan uzak, iç ve dış yatırımcılara güven veren bir anlayışı yansıtacaktır. OVP'nin reel sektörü göz ardı eden değil, reel sektörün ve piyasaların ihtiyaçlarını nitelikte hazırlandığından da zerrece şüphemiz bulunmuyor. Dolayısıyla tüm bu unsurları içeren OVP, bugün yaşadığımız süreci oldukça olumlu yönde etkileyecektir."

"ÜYELERİMİZ KOBİ DESTEK KREDİSİ İÇİN MÜRACAATLARA BAŞLAYABİLECEK"



Şekib Avdagiç, ihracatın Türk ekonomisinin sağlam bir şekilde büyümesinin sigortası olacağını ifade etti.

Her türlü küresel dalgalanmadan koruyacak doğal hedge mekanizmasının ihracat olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Daha da önemlisi kur üzerinden oluşturulmaya çalışılan krizi ve zorlukları aşmamız için, imalat sanayisine dayalı bir dönüşüm hikayesini yazmak zorundayız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni ve gerekli hikaye budur." değerlendirmelerini yaptı.

Avdagiç, hükümetin bu yönde çok ciddi adımlar attığına, ciddi çalışmalar içinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Yeni parolamız her daim, üretim, ihracat ve iç tasarruf olmalıdır." dedi.

Nefes Kredisi'nin ardından, "Birlikte Kazanacağız" sloganıyla başlatılan KOBİ Destek Kredisi hakkında da bilgi veren Avdagiç, şunları söyledi:

"İş dünyası olarak çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile KOBİ Destek Kredisi'nin yeni etabını devreye alıyoruz. TOBB, özel ve kamu bankalarının katılımıyla hazırlanan Nefes Kredisi'ne bugüne kadar en büyük nakit desteği sunan odaydık. Yeni etapta da bu özelliğimizi devam ettiriyor ve İTO olarak gereken desteği veriyoruz. Üyelerinin yüzde 98'i KOBİ'lerden oluşan bir oda olarak, üyelerimize sahip çıkmak ve onları nakit parayla desteklemek en büyük vazifemiz. İnanıyorum ki bu ucuz kredi, hükümetin reel sektöre yönelik aldığı önlemlerin uygulamadaki başarısını garanti edecektir. Bu hassas günlerde reel sektörün kredi kanalını tümüyle açık tutmamız gerekiyor. İşte Nefes Kredisi'nin yeni etabı bunun somut bir göstergesidir. Artık üyelerimiz KOBİ Destek Kredisi için müracaatlara başlayabilecek."

"MÜCADELENİN TEMEL UNSURU ÖZEL SEKTÖRDÜR"

İTO Başkanı Avdagiç, ülke ve milleti hedef alan her saldırının karşısında olduklarını belirterek, bu mücadelenin ancak daha çok üretimle, reel sektörün gerçek anlamda desteklenmesiyle başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Sağlam bir bütçenin, ancak özel sektörle olacağını vurgulayan Avdagiç, "Devlet daha çok vergi toplayacaksa, bu özel sektörle olacaktır. İstihdamda artış sağlanacaksa, bu özel sektörle olacaktır. Sosyal barış tesis edilecekse, bu özel sektörle olacaktır. İhracat artıp ülkeye daha çok döviz girecekse, bu özel sektörle olacaktır. Dolayısıyla bu mücadelenin en temel unsuru özel sektördür. Özel sektör güçlü olursa, Türkiye güçlü olacaktır. Özel sektör güçlü olursa, dünyanın her köşesindeki mazlumlar için Türkiye'nin sesi daha gür çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, konuşmasının sonunda yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetimi hakkında da bilgi verdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin üyelerinin belirlendiğini bildiren Avdagiç, "Mütevelli Heyet Başkanı olarak kıymetli Meclis Başkanımız Öztürk Oran Bey'i, Başkan Vekili olarak değerli Meclis Üyemiz Yusuf Cevahir'i ve raportör olarak da Orhan Albayrak Bey'i önerdik. Mütevelli Heyeti de ilk toplantısında önerdiğimiz isimleri seçerek üniversitemizde yeni dönemi başlatmış oldu. Hem İTO Başkanı, hem de İTO Vakfı Başkanı olarak, yeni seçtiğimiz arkadaşlarımıza vazifelerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle İTO'nun gücünün, her zaman üniversitemizin yanında olduğunu bilmelerini istiyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ