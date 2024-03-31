Ambulansla evinden alınıp, oyunu sedyede kullandı

KİLİS'te sol bacağı ampute Seyfettin Gülsüm, oyunu ambulansla evinden alınarak getirildiği okulda sedyede kullandı.

Mıhali Mahallesi'nde yaşayan Seyfettin Gülsüm, sol bacağının ampute olmasından dolayı dışarı çıkamadığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Talep üzerine mahalleye gönderilen sağlık ekibi, Gülsüm'ü ambulansla oyunu kullanacağı İnönü İlkokuluna getirdi. Gülsüm, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle oyunu kullanacağı sandığa kadar taşındı. Perdenin arkasında seçim görevlilerinin yardımı ile tercihini yaparak oy zarfını sandığa atan Seyfettin Gülsüm'ün oğlu Mehmet Gülsüm, babasının 12 yıldır evde sağlık hizmeti aldığını söyledi. Gülsüm, "Babam evde sağlık hizmeti alıyor. Oyunu kullanmak istediğini söyleyince 112'yi aradık ve ekipler geldi. Babam evden alındı ve okula getirilerek oyunu kullanması sağlandı" dedi.