Kilis'te İHH tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

"İHH İnsani Yardım Vakfı olarak ramazan 2024 çalışmaları kapsamında Kilis'te bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımlarımız devam ediyor. Dezavantajlı ailelerimize öncelik vererek, ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun."

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kolisi dağıttı.

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