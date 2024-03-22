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        Kilis'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Kilis Valisi Tahir Şahin, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:09
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        Kilis'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Vali Şahin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

        Burada konuşan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu aktaran Şahin, "Yüce Allah milletimizi ve vatanımızı korumak için görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi korusun, onların yar ve yardımcısı olsun." dedi.

        Şehitlere rahmet dileyen Şahin, "Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı, onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından dua edildi.

        Programa, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran katıldı.

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