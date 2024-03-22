Kilis'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kilis Valisi Tahir Şahin, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Vali Şahin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Burada konuşan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu aktaran Şahin, "Yüce Allah milletimizi ve vatanımızı korumak için görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi korusun, onların yar ve yardımcısı olsun." dedi.