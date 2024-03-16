Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Kilis'te kaybolan 3 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 3 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Narlıca Köyü Hizolar Mezrası'nda hayvancılıkla uğraşan V.H. 3 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
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