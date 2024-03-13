Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazan boyunca öğrencilere ücretsiz iftar verileceği bildirildi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim, sizlere bir müjdem olacak. Ramazan ayında hafta içi her gün tüm öğrencilerimize üniversitemiz yemekhanelerinde ücretsiz iftar verilecektir. Afiyet olsun diyor, desteklerinden dolayı Valimiz Tahir Şahin'e ve Gaziantep Gülsan Holding'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.