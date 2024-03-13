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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazan boyunca öğrencilere ücretsiz iftar verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:18
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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek
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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazan boyunca öğrencilere ücretsiz iftar verileceği bildirildi.

        7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim, sizlere bir müjdem olacak. Ramazan ayında hafta içi her gün tüm öğrencilerimize üniversitemiz yemekhanelerinde ücretsiz iftar verilecektir. Afiyet olsun diyor, desteklerinden dolayı Valimiz Tahir Şahin'e ve Gaziantep Gülsan Holding'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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