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        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

        Kilis'te kaybolan 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:53
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        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
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        Kilis'te kaybolan 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Musabeyli ilçesi Zeytinbağı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan M.T, 15 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

        Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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