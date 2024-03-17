Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Tescilli Kilis tava iftar sofralarının vazgeçilmezi

        Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan Kilis tava, damak çatlatan lezzetiyle iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tescilli Kilis tava iftar sofralarının vazgeçilmezi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan Kilis tava, damak çatlatan lezzetiyle iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        Yörede doğal ortamda yetişen kuzunun etinin usta ellerde zırhtan geçirilmesiyle yapılan Kilis tava, domates, sarımsak, maydanoz, kırmızı biber ve baharatlarla tatlandırılıyor.

        Genellikle kentte faaliyet gösteren kasapların hazırladığı, tüm malzemelerin yoğrulduktan sonra tepsiye dizilip üzeri domates ve biberlerle renklendirilen Kilis tava, mahalledeki taş fırınlarda özenle pişiriliyor.

        Pideyle tüketilen Kilis tava, kendine has lezzetiyle ramazan ayında da iftar sofralarını süslüyor.

        Kente yaklaşık 40 yıldır kasaplık yapan Uğur Kırşanlıoğlu, Kilis tavanın kentin önemli bir lezzeti olduğunu ve her dönem büyük ilgi gördüğünü anlattı.

        Kilis Belediyesinin girişimleriyle 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen yemeğin il dışından da rağbet görmeye başladığını dile getiren Kırşanlıoğlu, ramazanda lahmacun, oruk kebabı, patlıcan kebabı da yaptıklarını ancak en çok Kilis tavanın talep gördüğünü belirtti.

        - Tescilin ardından rağbet daha da arttı

        Kilis tavanın tescillenmesiyle il dışından bu yemeği yemek için gelenlerin arttığını belirten Kırşanlıoğlu, "Özellikle ramazanda işlerimiz çok yoğun oluyor. Akşamları siparişleri zor yetiştiriyoruz." dedi.

        Kente gelenlerin mutlaka Kilis tava yediğini ifade eden Kırşanlıoğlu, şunları anlattı:

        "Kilis'te en çok tüketilen yemek Kilis tava. Kuzu etiyle yapılıyor. Malzemeleri zırhtan geçirip taş fırında pişiriyoruz. Emek istiyor. Normal zamanlarda çok tüketiliyor. Ramazanda da Kilis tava olmazsa olmazlarımızdandır. İftar için en çok tercih edilen yemek Kilis tavadır. Lahmacun da yeniliyor ama en çok tava tüketiliyor. Çok yoğun bir talep var. Herkesi Kilis tava yemeye davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te tarım işçileri ramazanda da üretime katkı sağlıyor
        Kilis'te tarım işçileri ramazanda da üretime katkı sağlıyor
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verile...
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verile...
        Yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşını öldürdü; 'Şakalaşıyorduk' dedi
        Yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşını öldürdü; 'Şakalaşıyorduk' dedi
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
        Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı