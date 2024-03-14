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        Kilis'te tarım işçileri ramazanda da üretime katkı sağlıyor

        Kilis'te tarlada çalışan tarım işçileri, ramazanda da üretime devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:48
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        Kilis'te tarım işçileri ramazanda da üretime katkı sağlıyor
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        Kilis'te tarlada çalışan tarım işçileri, ramazanda da üretime devam ediyor.

        Taze sarımsak ve soğan hasadı yapan işçiler, sabah saatlerinde başladıkları çalışmayı ikindi vakitlerinde bırakıyor.

        Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, AA muhabirine, sezon ürünlerinin hasadını yaptıklarını söyledi.

        Ramazanda da üretimin devam ettiğini belirten Canarslan, "Yeşil soğan ve sarımsakları topluyor, temizliyor daha sonra havuzlarda yıkayarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ürünleri sebze haline göndererek halkımıza ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

        Canarslan, ramazanda zor olsa da üretime katkı sunmak zorunda olduklarını ifade ederek, yoğun çalışmalarına rağmen dini vecibelerinden de vazgeçmediklerini aktardı.

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