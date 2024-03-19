Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

        A.C. yönetimindeki 07 KDL 89 plakalı otomobil ile A.K. kontrolündeki 79 ABH 429 plakalı motosiklet, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki F.K. ve G.K. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        Kilis Polateli Şahinbey OSB yatırımcısı için bilgilendirme toplantısı yapıl...
        Kilis Polateli Şahinbey OSB yatırımcısı için bilgilendirme toplantısı yapıl...
        Tescilli Kilis tava iftar sofralarının vazgeçilmezi
        Tescilli Kilis tava iftar sofralarının vazgeçilmezi
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te tarım işçileri ramazanda da üretime katkı sağlıyor
        Kilis'te tarım işçileri ramazanda da üretime katkı sağlıyor
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verile...
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verile...
        Yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşını öldürdü; 'Şakalaşıyorduk' dedi
        Yurda getirdiği tabancayla oda arkadaşını öldürdü; 'Şakalaşıyorduk' dedi