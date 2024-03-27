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        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:29
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        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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