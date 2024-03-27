Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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