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        Öldürülüp kuyuya atılan Suriyeli Gina'nın davasında sanıklar birbirini suçladı

        KİLİS'te, kaybolduktan sonra boynuna briket bağlı halde su kuyusunda cesedi bulunan ve cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 2 sanık, duruşmada masum olduklarını ileri sürerek birbirini suçladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:35
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        Öldürülüp kuyuya atılan Suriyeli Gina'nın davasında sanıklar birbirini suçladı
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        KİLİS'te, kaybolduktan sonra boynuna briket bağlı halde su kuyusunda cesedi bulunan ve cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 2 sanık, duruşmada masum olduklarını ileri sürerek birbirini suçladı.

        İlkokul öğrencisi Suriye uyruklu Gina Mercimek, 4 Nisan 2023’te okuldan çıktıktan sonra Okçular Mahallesi’ndeki evine dönmedi. Yakınları arama çalışmasından sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin arama yaptığı sırada kaybolan kızın yakınları, mahalledeki komşuları Hüseyin Boğuç'un hareketlerinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine Boğuç'un evine giren polisler, bahçedeki su kuyusunda boynuna briket bağlanmış halde Gina'nın cesedini buldu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside de küçük Gina'nın cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gina'nın cesedinin bulunduğu evin sahibi Hüseyin Boğuç ile arkadaşı Azitttin Altınöz gözaltına alınarak tutuklandı.

        Şüpheliler hakkında 'Canavarca hisle insan öldürme', 'Çocukların cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz salonda hazır bulunurken, Hüseyin Boğuç ise kaldığı cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Yaşamını yitiren Gina Mercimek'in yakınları ile avukatların katıldığı duruşmada söz verilen sanıklardan Hüseyin Boğuç, olayın meydana geldiği evin annesine ait olduğunu ve olay günü kendisinin eve geldiğinde diğer sanığın küçük kızı öldürdüğünü iddia etti. Boğuç, olayın ardından Azittin Altınöz'ün kendisini de tehdit ettiğini ileri sürdü.

        Tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz de savunmasında suçlamaları reddetti ve Gina Mercimek'i Hüseyin Boğuç'un öldürdüğünü iddia ederek tahliyesini istedi.

        Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında her iki sanığın da üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 6 Mayıs’a erteledi.

        Duruşma sonunda Gina Mercimek'in ailesinin avukatı Sümeyye Gökçe, savcılık makamının mütalaasını sunduğunu ve bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin sanıklarla ilgili kararını vereceğini belirterek, "6 Mayıs'a ertelenen duruşma karar duruşması olacak" dedi.

        Galeri
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