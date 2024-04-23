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        Kilis'te "23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

        Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:02
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        Kilis'te "23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi
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        Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Kilis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Resul Osman Dağı Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar aileleriyle uçurtma uçurdu.

        Kilis Valisi Tahir Şahin, şenliği ziyaret ederek çocukların sevincine ortak oldu.

        Vali Şahin, çocukların çocuk bayramında eğlenmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        İlkokulu öğrencisi Ahmet Safa Çetin, gazetecilere, şenlikte çok eğlendiğini ifade etti.

        Öğrenci Sinem Aydıngül ise ilk defa uçurtma şenliğine katıldığını ve çok güzel etkinlik olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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