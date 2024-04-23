Kilis'te "23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Öğrenci Sinem Aydıngül ise ilk defa uçurtma şenliğine katıldığını ve çok güzel etkinlik olduğunu söyledi.

İlkokulu öğrencisi Ahmet Safa Çetin, gazetecilere, şenlikte çok eğlendiğini ifade etti.

Vali Şahin, çocukların çocuk bayramında eğlenmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, şenliği ziyaret ederek çocukların sevincine ortak oldu.

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

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