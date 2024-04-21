Kilis'te kaldırıma çıkan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.R. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.İ.Ö. yönetimindeki 79 AAS 993 plakalı hafif ticari araç, Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, Ş.R. ile 79 MA 5895 plakalı motosiklette bulunan C.H.E. ve F.H.E'ye çarptı.

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