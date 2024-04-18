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        Kilis'te "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Kilis'te öğrenciler için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:47
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        Kilis'te "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Kilis'te öğrenciler için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 32 okulda öğrenciler şenlik kapsamında oyunlar oynadı.

        Şenlikte "yakan top", "mendil kapmaca", "ip atlama" ve "sek sek" oyunları oynayan çocuklar hem yarıştı hem de gönüllerince eğlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, gazetecilere, çoğunun isminin bile hatırlanmadığı, unutulmaya yüz tutmuş oyunların tekrardan yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Altay, 32 okuldan yaklaşık 1000 öğrencinin şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalara katıldığını dile getirdi.

        Birbirinden çekişmeli oyunlara şahitlik edildiğini belirten Altay, "Çocuklarımız ata oyunlarını oynayarak tekrarlamış oluyorlar. Kültürümüzü çocuklarımıza aktarırken bir taraftan da dijital ve kapalı ortamlardaki hareketsiz yaşamlarını harekete ve neşeye dönüştürmüş oluyoruz." diye konuştu.

        Altay, finallerde başarılı olan öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ödüllerinin verileceğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        4. sınıf öğrencisi Begüm Azra Dedekoğlu ise arkadaşları ile oyunlar oynarken çok eğlendiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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