Kilisli çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi

Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliği çocukların neşesine neşe katıyor.

Kilis Belediyesi'ne ait Müslümanbey Mahallesindeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüşüyor.

Girişimcilerin kiraladığı alanda tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapların yanı sıra at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.

Aileler de faytonlara binerek nostaljik zaman yaşıyorlar. Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da çocukların eğlendiği alan haline geliyor.