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        Kilisli çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi

        Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliği çocukların neşesine neşe katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:39
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        Kilisli çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi
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        Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliği çocukların neşesine neşe katıyor.

        Kilis Belediyesi'ne ait Müslümanbey Mahallesindeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüşüyor.

        Girişimcilerin kiraladığı alanda tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapların yanı sıra at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.

        Aileler de faytonlara binerek nostaljik zaman yaşıyorlar. Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da çocukların eğlendiği alan haline geliyor.

        Vatandaşlardan Serkan Sayaoğlu, AA muhabirine, bayram yerinin yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

        Sayaoğlu, "Çocukken bizler de gelip burada tahta salıncaklara binerek eğleniyorduk. Şimdi ise çocuklarımızı getirerek onları eğlendiriyoruz ve kültürümüzü öğrenmelerini istiyoruz." dedi.

        Etkinliklere katılan çocuklardan Ramazan Özcan da bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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