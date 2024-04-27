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        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı

        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/YPG terör örgütü şüphelisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:20
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        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı
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        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/YPG terör örgütü şüphelisi M.M., köyde saklandığı evde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi olma suçundan aranan M.M.'nin Kilis'te olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, M.M.'yi, Demirışık köyünde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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