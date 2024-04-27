Kilis'te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve 1. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M. Demirışık köyü yakınlarında yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.