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        Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi

        Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:48
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        Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi
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        Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde M.C.S'nin kullandığı hafif ticari araçta arama yaptı.

        Aramada sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.C.S. hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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