Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi
Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde M.C.S'nin kullandığı hafif ticari araçta arama yaptı.
Aramada sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.C.S. hakkında işlem başlatıldı.
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