Kilis'te, devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mennan V.'nin kullandığı 79 AAJ 179 plakalı su borusu yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, sürücü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.