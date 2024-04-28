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        Sanatçı Sevcan Orhan Kilis'te sahne aldı

        Sanatçı Sevcan Orhan, Kilis Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:22
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        Sanatçı Sevcan Orhan Kilis'te sahne aldı
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        Sanatçı Sevcan Orhan, Kilis Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde Kilisli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konserde etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Bilecen, "Şarkılarıyla, sahnesiyle ve enerjisiyle bizlere harika bir akşam yaşatan Sevcan Orhan'a ve alanımızı doldurup taşıran değerli hemşerilerime bu unutulmaz konser için teşekkür ederim." dedi.

        Bilecen, sanatçı Orhan'a çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

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