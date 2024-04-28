Sanatçı Sevcan Orhan Kilis'te sahne aldı

Bilecen, "Şarkılarıyla, sahnesiyle ve enerjisiyle bizlere harika bir akşam yaşatan Sevcan Orhan'a ve alanımızı doldurup taşıran değerli hemşerilerime bu unutulmaz konser için teşekkür ederim." dedi.

Sanatçı Sevcan Orhan, Kilis Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

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