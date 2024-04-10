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        Kilis'te bayramlaşma töreni düzenlendi

        Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:31
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        Kilis'te bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Tahir Şahin, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirten Şahin, "Kilis'te bu birlik ve beraberlik olduğu sürece bizlerin üstesinden gelemeyeceği sorun ve çözemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur." dedi.

        Vali Şahin, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Törende Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir de birer konuşma yaparak, törene katılanların bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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