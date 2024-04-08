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        Kilis Valisi Şahin'den bayram mesajı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:37
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        Kilis Valisi Şahin'den bayram mesajı
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, bayram günlerinin, milli ve manevi değerlerin bütün güzellikleriyle hissedildiği, kırgınlık ve küskünlüklerin bir kenara bırakıldığı günler olduğunu vurguladı.

        Allah'tan, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma ve vuslat günleri olan bayram günlerinin hakkıyla idrak edilmesi gerektiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Milletimiz için tebessüm ve sevincin sembolü olan bu mukaddes günün, tüm dünyayı kucaklayan bir mutluluğa dönüşmesi duygu ve düşüncesiyle, bütün İslam aleminin ve bayram sevincini yüreğinde taşıyan herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve esenlik dolu nice bayramlar diliyorum."

        Seyahate çıkacak vatandaşları uyaran Şahin, sürücülerin trafikte azami derecede dikkatli olmalarını, bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesi yönünde de temennide bulundu.

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