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        Kilis'te şehitler için mevlit okutuldu

        Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:58
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        Kilis'te şehitler için mevlit okutuldu
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        Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'ndeki programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, emniyet amirleri, polis memurları, askerler ve vatandaşlar katıldı.

        Programda, şehitler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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