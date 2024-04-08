Kilis'te şehitler için mevlit okutuldu

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

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