Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mazbatasını aldı

Programa, CHP İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu ile meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Bilecen, "Mazbatamızı yani halkımızın takdir belgesini aldık. Kilis’imiz, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yeni güzelliklere, yeni başlangıçlara, yeni umutlara Bismillah. Rabbim, bizleri inandığımız yolda güzel memleketimiz için doğru işlerin sahibi kılsın." dedi.

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