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        PKK/YPG şüphelisi gizlendiği köyde yakalandı

        KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü PKK/YPG şüphelisi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:40
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        PKK/YPG şüphelisi gizlendiği köyde yakalandı
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        KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü PKK/YPG şüphelisi H.H., gizlendiği köyde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma suçundan aranan Suriye uyruklu H.H.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler H.H.'yi, gizlendiği Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusunda sınır dışı edilmesine karar verildi. Şüpheli, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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