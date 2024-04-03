Kilis'teki terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan A.H'yi, merkez ilçeye bağlı Çalkaya köyünde yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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