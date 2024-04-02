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        Kilis'te terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:30
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        Kilis'te terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Küplüce yol kontrol noktasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla aranan M.E'yi yakaladı.

        Farklı suçlardan da aranan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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