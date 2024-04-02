Kilis'te terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Küplüce yol kontrol noktasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla aranan M.E'yi yakaladı.
Farklı suçlardan da aranan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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