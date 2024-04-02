Kilis'te DEAŞ üyesi yakalandı
KİLİS'te 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan M.
KİLİS'te 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan M.E. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyü yakınlarında durdurulan M.E.'nin 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan M.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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