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        Kilis'te DEAŞ üyesi yakalandı

        KİLİS'te 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:31
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        Kilis'te DEAŞ üyesi yakalandı
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        KİLİS'te 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan M.E. yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyü yakınlarında durdurulan M.E.'nin 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan M.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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