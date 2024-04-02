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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:03
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, M.K'nın Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki adresine düzenledikleri operasyonda, iki ayrı pakette 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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