Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, M.K'nın Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki adresine düzenledikleri operasyonda, iki ayrı pakette 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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