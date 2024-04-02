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        Kilis Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kilis Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:59
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        Kilis Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kilis Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan devraldı.

        Bilecen, devir teslim töreni öncesinde belediye binası önünde çok sayıda partili tarafından karşılandı.

        Başkanlık makamında gerçekleştirilen törende konuşan Servet Ramazan, 3,5 yıl önce belediye başkanı Abdi Bulut'un vefatının ardından görevi devraldığını ve bu süre zarfında çalışarak projeleri tamamladığını söyledi.

        Başkanlığın bir hizmet yarışı olduğunu belirten Ramazan, Hakan Bilecen'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Emeklerinden dolayı Servet Ramazan'a teşekkür eden Bilecen de "Bu yarışı artık biz devraldık. Bu süreçte bütün adaylara başarılar diliyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Herkesin amacı Kilis'ti ve ben Kilis'in kazandığını düşünüyorum. İnşallah bana oy verenleri ve vermeyenleri mahcup etmeyeceğim." dedi.

        Devir teslim töreninin ardından belediye önündeki partililere seslenen Bilecen, kendisine oy verenlerin güvenini boşa çıkarmayacağını ifade etti.

        Bugünden itibaren seçimin bittiğini kaydeden Bilecen, "Artık seçim bitti. Bugünden itibaren parti rozetimi çıkarıyorum ve Türk bayrağını takıyorum. Bana oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Daha sonra makam koltuğuna oturan Başkan Bilecen, ailesi ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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