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        Kilis Belediyesi'nde devir teslim yapıldı

        KİLİS Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi törenle eski belediye başkanı AK Parti'li Servet Ramazan'dan devraldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:25
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        Kilis Belediyesi'nde devir teslim yapıldı
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        KİLİS Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP’li Hakan Bilecen, görevi törenle eski belediye başkanı AK Parti’li Servet Ramazan’dan devraldı.

        Kilis Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski belediye başkanı Servet Ramazan, 3,5 yıllık süreçte hizmet ve projelerini tamamladıklarını söyleyerek, yeni süreçte Kilis için Hakan Bilecen'e gerekli desteği vereceğini ifade etti.

        Kentin yeni belediye başkanı olan Hakan Bilecen ise geçmişte yapılan hizmetler için teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışı ve bayrağı biz teslim aldık. Hizmet yarışında artık görev bizde. Bundan sonra bana oy veren ve vermeyen kimseyi mahcup etmeden şehrimize hizmet edeceğim" dedi.

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