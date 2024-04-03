Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı
KİLİS'te, jandarma operasyonunda, PKK/YPG terör örgütü şüphelisi Suriyeli A.
KİLİS'te, jandarma operasyonunda, PKK/YPG terör örgütü şüphelisi Suriyeli A.H. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi olma suçundan aranan Suriye uyruklu A.H.'nin Kilis'te olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, A.H.'yi, Çalkaya köyünde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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