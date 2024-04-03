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        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı

        KİLİS'te, jandarma operasyonunda, PKK/YPG terör örgütü şüphelisi Suriyeli A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:35
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        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı
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        KİLİS'te, jandarma operasyonunda, PKK/YPG terör örgütü şüphelisi Suriyeli A.H. yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi olma suçundan aranan Suriye uyruklu A.H.'nin Kilis'te olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, A.H.'yi, Çalkaya köyünde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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