Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilali Habeş Mahallesi'nde Z.T. yönetimindeki 79 AV 046 plakalı motosiklet ile S.G. idaresindeki 27 YD 071 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Z.T. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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