Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bilali Habeş Mahallesi'nde Z.T. yönetimindeki 79 AV 046 plakalı motosiklet ile S.G. idaresindeki 27 YD 071 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Z.T. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Kilis'te izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kilis'te izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı
        GÜNCELLEME - Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis'teki terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kilis'teki terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı
        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi yakalandı
        Kilis'te izinsiz kazıya 13 gözaltı
        Kilis'te izinsiz kazıya 13 gözaltı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı