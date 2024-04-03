Kilis'te izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kilis’in Musabeyli ilçesinde izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kolluk devriyesi esnasında Kızılkent köyünde izinsiz kazı yapan 13 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İzinsiz kazıda kullanılan iş makinesine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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