Kilis'te terör operasyonunda yakalanan şüpheli sınır dışı edildi
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sınır dışı edildi.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sınır dışı edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan H.H'yi Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde yakaladı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan H.H. sınır dışı edildi.
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