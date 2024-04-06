Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

        Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru Oğuz Kıraç'ın cenazesi, törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi törenle memleketine uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru Oğuz Kıraç'ın cenazesi, törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kıraç, gece saatlerinde evinde fenalaştı.

        Yakınları tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Kıraç'a kalp krizi tanısıyla müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

        Kıraç için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirilen Kıraç'ın özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından dua edildi.

        Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Kıraç'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

        Törene Kıraç'ın ailesi, mesai arkadaşları, Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kilis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
        Kilis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mazbatasını aldı
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mazbatasını aldı
        KİLİS'TE otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
        KİLİS'TE otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
        PKK/YPG şüphelisi gizlendiği köyde yakalandı
        PKK/YPG şüphelisi gizlendiği köyde yakalandı
        Kilis'te terör operasyonunda yakalanan şüpheli sınır dışı edildi
        Kilis'te terör operasyonunda yakalanan şüpheli sınır dışı edildi
        Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı