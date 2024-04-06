Kilis'te kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Kıraç'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

Yakınları tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Kıraç'a kalp krizi tanısıyla müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

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