Kilis'te hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Musabeyli ilçesine bağlı Uğurtepe Köyünde yaptıkları devriye sırasında bir şirkete ait, toprak altından geçen haberleşme kablolarını çalmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

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