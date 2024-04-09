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        Kilis'te hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

        Kilis'te kablo çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:14
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        Kilis'te hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te kablo çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Musabeyli ilçesine bağlı Uğurtepe Köyünde yaptıkları devriye sırasında bir şirkete ait, toprak altından geçen haberleşme kablolarını çalmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler haklarında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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