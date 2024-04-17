Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
H.D. (69) idaresindeki 27 SK 980 plakalı traktör, Ürünlü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan H.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
H.D’nin cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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