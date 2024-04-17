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        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:11
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        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        H.D. (69) idaresindeki 27 SK 980 plakalı traktör, Ürünlü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan H.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        H.D’nin cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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