Kilis'te Arapça tabelalar kaldırılıyor

Zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflara da uyarılarda bulundu.

Bu kapsamda ekipler, iş yerlerindeki Arapça tabela ve posterleri söktü.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

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