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        Kilis'te Arapça tabelalar kaldırılıyor

        Kilis'te Arapça tabelaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:12
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        Kilis'te Arapça tabelalar kaldırılıyor
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        Kilis'te Arapça tabelaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ekipler, iş yerlerindeki Arapça tabela ve posterleri söktü.

        Zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflara da uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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