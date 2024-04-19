Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve 6 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 615 TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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