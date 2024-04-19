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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:44
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve 6 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 615 TL ele geçirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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