Kilisli çiftçilere 640 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, çiftçilere 640 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıtıldı.

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, müdürlük bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin amacının tarım arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi olduğunu söyledi.

Küçük, proje kapsamında başta kadın ve genç üreticilere öncelik verildiğini belirterek, "Düşük gelirli, küçük ölçekli, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan üreticiler öncelikli olarak projeden faydalandırılmıştır." dedi.

Vali Yardımcısı Murat Demirbilek ise ziraat ve tarım alanında hem devlet hem de yerel yönetim eliyle birçok çalışma yapıldığını, şehrin ve bölgenin gelişmesinde tarımın lokomotif görevi gördüğünü ifade etti.

Demirbilek, projenin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere fideler dağıtıldı.