Kilis'te izinsiz kazı yapan 1 şüpheli yakalandı
Kilis'te izinsiz kazı yapan 1 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kilis'te izinsiz kazı yapan 1 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Karaçavuş köyünde izinsiz kazı yapan Ö.K'yi suçüstü yakaladı.
İzinsiz kazıda kullanılan araç ve gereçlere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliye "kaçak kazı yapma" suçundan işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.