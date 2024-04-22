Kilis'te biber fideleri toprakla buluştu

Kilis'te baharatlık, salçalık ve dolmalık biber fidelerinin dikimine başlandı.

Elbeyli İlçesine bağlı Beylerbeyi köyünde çiftçiler, sabah erken saatlerde çalışmaya başlayarak fideleri toprakla buluşturdu.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, Kilis'in önemli geçim kaynaklarından olan biber için hazırlıklara başladıklarını ve fidelerin toprakla buluştuğunu söyledi.

Kilis'te 45 bin dekar alanda biber üretimi yapıldığını belirten Özdemir, "20 bin dekar alanda baharatlık, 25 bin dekar alanda ise salçalık ve dolmalık biber üretimi yapılıyor." dedi.

Bu yılki rekolteden umutlu olduklarını kaydeden Özdemir, "Geçen yıl hem verim hem de üretim konusunda çiftçilerimiz için verimli bir yıl oldu. Bu yıl da yağış oranının yüksek olması nedeniyle beklentimiz yüksek." diye konuştu.

Özdemir, üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

Biber üreticisi Umut Göçmen de tarlada sabahın erken saatlerinde işe başladıklarını, fide dikimi yaptıklarını söyledi.

Bu yılki rekolteden yüksek verim beklediklerini belirten Göçmen, "185 dönüm alanda baharatlık, dolmalık ve salçalık biber üretimi yapıyoruz. Bu yıl inşallah verimli bir yıl olur. Dönüm başı yaklaşık 8 ila 9 ton rekolte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.