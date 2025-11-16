Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Kilis'te temaslarda bulundu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te partisinin İl Başkanlığını ve Kilis Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:37 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:37
        Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Özel, beraberindeki heyetle ilk olarak CHP Kilis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle görüştü.

        Ardından Kilis Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        CHP Genel Başkanı Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan ve diğer partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

