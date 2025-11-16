CHP Genel Başkanı Özel, Kilis'te temaslarda bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te partisinin İl Başkanlığını ve Kilis Belediyesi'ni ziyaret etti.
Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Özel, beraberindeki heyetle ilk olarak CHP Kilis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle görüştü.
Ardından Kilis Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan ve diğer partililer eşlik etti.
